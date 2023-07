‘Hoje o grande atleta deseja o São Paulo’, diz presidente após chegada de James Rodríguez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 14:08 Compartilhe

Colhendo os frutos da contratação de James Rodríguez, que assinou contrato de dois anos, o presidente do São Paulo, Julio Casares, usou um depoimento à ‘TV Gazeta’ para comentar sobre a chegada do astro colombiano ao Morumbi.

Segundo o mandatário tricolor, a vinda de James é parte da reconstrução pela qual passa o clube, que vem sendo observado pelos atletas de nível e despertando o interesse deles em participar do projeto.

– O São Paulo está se transformando, é um processo de reformulação. É importante também salientar que hoje o grande atleta deseja o São Paulo. O grande jogador deseja jogar no São Paulo.

Ainda de acordo com Casares, é desnecessário elencar quais os benefícios que um nome cokmo o do meia colombiano trarão ao plantel tricolor.

– A importância do atleta dispensa comentários, pela sua qualidade, talento e pelo que pode trazer como qualidade ao nosso elenco e ao futebol brasileiro como um todo.

James desembarcou no Brasil na noite de domingo (30), no aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, recepcionado por um grande número de torcedores.

A assessoria de imprensa do São Paulo confirmou que a apresentação oficial do novo reforço do clube acontece na tarde desta terça-feira (1/8), no CT da Barra Funda.

PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

3/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Nuevo Gasómetro – oitavas – Sul-Americana

6/8 (domingo) – Atlético-MG – 16h* – Morumbi – Brasileirão

10/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Morumbi – oitavas – Sul-Americana

13/8 (domingo) – Flamengo – 18h30* – Maracanã – Brasileirão

16/8 (quarta) – Corinthians – 19h30* – Morumbi – semifinal – Copa do Brasil

*horários de Brasília (DF)