Hiago supera momento difícil e está próximo de retorno no Goiás

O atacante Hiago, de 18 anos, tenta recomeçar no Goiás. Ele era uma das promessas do Esmeraldino antes de romper o joelho direito nas categorias de base.

Após meses de recuperação e até ter quadro de depressão, Hiago evoluiu na transição e está perto de retornar aos jogos oficiais.

– Eu era uma das promessas do Goiás no sub-15 e 17, mas sofri uma lesão no joelho, foi um rompimento, estou tratando até agora. Tive momentos depressivos, tinha tudo na minha mão, mas de repente sofri uma lesão que acabou com tudo – disse Hiago.

Mesmo sem atuar, Hiago já tem o planejamento certo para os próximos meses no clube goiano.

– Quero chegar no profissional depois da Copinha 2024. O planejamento é jogar a Copa Goiás e Aspirantes. Estou voltando aos poucos, com mais confiança – finalizou o atleta.