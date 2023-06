Herói do jogo, Tiquinho Soares celebra vitória do Botafogo sobre o Palmeiras: ‘Fizemos por merecer’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:24 Compartilhe

Segue o líder! O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo em pleno Allianz Parque, em partida que valeu pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória, o artilheiro Tiquinho Soares exaltou a ótima atuação da equipe comandada por Luís Castro.

– Acho que a gente fez um grande jogo hoje, diante de um clube que ganhou tudo nos últimos anos. Fizemos por merecer, tivemos boas oportunidades, mas acho veio ao estádio hoje, viu uma grande equipe – declarou Tiquinho Soares, que celebrou a vitória fundamental para a sequência da competição.

+ Até 50% OFF em produtos Alvinegros para os torcedores fanáticos!

– Parabenizar os meus companheiros também, porque até quem não joga, acaba jogando junto de fora também. Isso é importante para um time que quer conquistar alguma coisa. Estou muito feliz, agradecer aos torcedores também que compareceram. Seguimos juntos – concluiu o camisa 9 do Glorioso.

+ Luís Castro no Al-Nassr? Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita

Líder do Brasileirão com 30 pontos, o Botafogo agora vira a chave e encara o Magallanes, do Chile, nesta quarta-feira, às 21h, no Nilton Santos, em jogo que pode valer a classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana.