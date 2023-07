Henrique Avancini é campeão brasileiro de short track

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 17:29 Compartilhe

O ciclista Henrique Avancini venceu na tarde desta sexta-feira (21) a prova de Short Track (XCC) do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 2023. A competição foi realizada na cidade de São José dos Campos (SP), no Mobai Bike Land. Esse foi o 4º título Brasileiro de Short Track na categoria Elite de Avancini.

O Atleta da equipe Caloi venceu a prova com o tempo de 23min09s. O piloto Gustavo Xavier ficou com o 2º lugar, enquanto Nicolas Raphael terminou na 3ª colocação.

Maior campeão do MTB nacional, Avancini, já venceu o Campeonato Brasileiro mais de 20 vezes. O atleta soma conquistas em todas as categorias de base do mountain bike, assim como já venceu na categoria elite as provas de Short Track, Maratona e Cross Country Olímpico.

Nesse domingo Avancini volta as pistas do Mobai Bike Land para defender o título de campeão Brasileiro de Cross Country Olímpico (XCO). A corrida terá início às 14 horas.

