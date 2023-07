Hannah Wilkinson comenta sensação após marcar o gol da vitória na estreia da Nova Zelândia: ‘Muito feliz por poder fazer isso pelo meu país’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 14:46 Compartilhe

Hannah Wilkinson, atacante da Nova Zelândia, marcou na estreia de sua seleção na Copa do Mundo Feminina, contra a Noruega, na madrugada desta quinta-feira (20). Com a vitória, as neozelandesas abriram boa margem na liderança e aguardam o duelo entre Filipinas e Suíça para saberem qual será a colocação no Grupo A ao fim da primeira rodada.

A jogadora agradeceu o apoio da torcida, declarou que está muito feliz de poder fazer isso pela sua seleção, a anfitriã do torneio, e completou que ficou alegre ao deixar a nação neozelandesa orgulhosa.

A seleção anfitriã e a europeia já estrearam no primeiro dia da competição. A Seleção Brasileira inicia a sua caminhada na próxima segunda-feira (24), às 8:00 (Horário de Brasília).

