Hamilton lidera o terceiro treino livre e RedBull confirma bom desempenho na Hungria

Lewis Hamilton liderou o terceiro treino livre do GP da Hungria na manhã deste sábado (22). O heptacampeão marcou 1m17s811 nos minutos finais e abriu 0s2 de vantagem sobre Max Verstappen. O bicampeão e seu companheiro, Sergio Perez, fecharam o Top 3.

A nova regra da redução do número de pneus e a obrigatoriedade do uso das três gamas para a classificação afetou o cenário, os pilotos andaram menos e abdicaram de voltas lançadas.

Verstappen fez seu primeiro tempo no início e foi acompanhado por Perez em segundo lugar. Em seguida, após 40 minutos Fernando Alonso acabou com a graça da RBR e liderou por 1m18s350.

A McLaren veio rápida para este treino, e obteve tempos melhores com pneus macios, no entanto, meio segundo atrás do atual campeão. Oscar Piastri reduziu a diferença para quatro segundos, ficando com a quinta colocação e Lando Norris conquistou a quarta.

Faltando 15 minutos para o final, Norris pegou a posição de Alonso, mas a alegria do britânico não durou muito, já que Hamilton ocupou a liderança com pneus macios e abriu dois segundos de vantagem para Verstappen.

A classificação acontece neste sábado (22), às 11:00 (Horário de Brasília).

