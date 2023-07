Gustavo Russo vence rodada dupla e vai às quartas no BT 400 de St. Georges de Didonne

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 20:04 Compartilhe

Gustavo Russo, patrocinado pela Yzzy, pela Vitafor e com parceria com a Beach Sports Assessoria – BSA, número 17 do mundo, venceu jornada dupla, nesta quinta-feira, e garantiu classificação nas quartas de final do BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, evento com premiação de US$ 35 mil, com importantes pontos no ranking mundial.

O atleta do Juca BT, que treina no Resenha, em Sorocaba (SP), e o parceiro Daniel Mola, 16º colocado, superaram na primeira rodada a dupla estoniana formada por Stephan Lebedev e Reigo Tonsberg por um duplo 6/1 e nas oitavas de final passaram pelos espanhóis Ivan Delgado e Santi Puente por 6/1 6/2. Eles buscam vaga na semifinal contra a melhor dupla do mundo formada pelo francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto. Na semana passada Russo e mola foram superados pelos rivais no Sand Series de Parnu, na Estônia, também nas quartas. O duelo começa em torno das 5h. Caso vençam, jogam também nesta sexta-feira por vaga na final.

“Foi um dia bom, jogamos bem as duas partidas de hoje e agora vamos rever Spoto e Gianotti”, destacou Russo.