Gustavo Russo se prepara para torneios na Europa

Gustavo Russo, patrocinado pela Yzzy, pela Vitafor e com parceria com a Beach Sports Assessoria – BSA, número 18 do mundo, está em fase final de preparação para a próxima sequência de torneios do circuito mundial de Beach Tennis.

O atleta que treina no Resenha, em Sorocaba (SP), disputa evento BT 100 na cidade a partir de sexta-feira, 14, até domingo, 16, ao lado de Felipe Roman, 33º colocado. O evento tem premiação de US$ 10 mil. Na sequência embarca para Parnu, na Estônia, onde disputa o Sand Series local com premiação de US$ 50 mil. Ele atuará com Daniel Mola, 16º do ranking, em evento que começa no dia 21 de julho. A partir do dia 27 disputa o BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, com premiação de US$ 35 mil.

“Venho me preparando muito para esses próximos eventos que são bem importantes no ranking em busca de bons resultados”, disse Russo, que treina na Juca BT, no Resenha, em Sorocaba (SP).