Gustavo Russo estreia com vitória no Sand Series de Parnu, na Estônia

Gustavo Russo, patrocinado pela Yzzy, pela Vitafor e com parceria com a Beach Sports Assessoria – BSA, número 18 do mundo, estreou com vitória, nesta sexta-feira, no torneio Sand Series de Parnu, na Estônia, evento com premiação de US$ 50 mil. A competição é um dos Grand Slams do ano.

O atleta do Juca BT, que treina no Resenha, em Sorocaba (SP), e o parceiro Daniel Mola, 16º colocado, derrotaram na primeira rodada a dupla formada pelo japonês Satoshi Goda e o portorriquenho Fernando Ramirez com um duplo 6/1.

“Aqui está ventando bastante, um pouco de frio. Nosso primeiro jogo jogamos bem, mantivemos bem o ritmo. Para a próxima partida estamos nos adaptando bem, nos preparando bem e vamos em busca de nosso melhor para buscar vaga nas quartas de final”, destacou Russo.

Eles enfrentam, neste sábado, a dupla dos italianos Doriano Beccaccioli e Tommaso Giovannini, cabeças de chave 6.