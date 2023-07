Gustavo Russo e Daniel Mola arrasam favoritos e alcançam as 4ªs em Parnu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 9:02 Compartilhe

Gustavo Russo, patrocinado pela Yzzy e pela Vitafor, atleta da Beach Sports Assessoria, número 18 do mundo, e o parceiro Daniel Mola, 16º, se classificaram para as quartas de final do Sand Series de Parnu, na Estônia, evento com premiação de US$ 50 mil.

Russo e Mola derrotaram com autoridade os cabeças de chave 6, os italianos Tommaso Giovannini e Doriano Beccaccioli por um duplo 6/1 e enfrentam ainda neste sábado a dupla número 1 do mundo formada pelo francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, atuais campeões do mundo, que passaram pelos brasileiros Arthur Lordello e Nelson Stroppa Zancaner por 6/1 6/0.