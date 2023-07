Gündogan comenta sobre rival Real Madrid e a possível contratação de Mbappé: ‘Não devemos nos preocupar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 16:44 Compartilhe

O Barcelona está em pré-temporada nos Estados Unidos junto a outros clubes europeus para uma serie de amistosos. Um deles é o Real Madrid, maior adversário do clube catalão e em breve terá o ‘El Clásico’. Principal reforço para 2023/24, Gündogan falou sobre o Merengue.

Em entrevista ao jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o volante falou sobre a expectativa de jogar a La Liga, novo campeonato na carreira, e que tem o Real Madrid como um dos principais concorrentes ao título, junto com o Barcelona.

– No papel, ele é provavelmente o maior rival. Mas para mim, a Liga é nova e tenho de conhecer todas as equipas. Pela minha experiência, mesmo o equipamento que você considera o menor pode ser muito perigoso e machucar você. Conversei com meus companheiros sobre alguns jogos muito difíceis e difíceis fora de casa. Acho que vão ter mais candidatos ao título, a Liga vai ser emocionante, com certeza.

O alemão também aproveitou para falar de Kylian Mbappé, do PSG, que está com o futuro praticamente encaminhado ao Santiago Bernabéu, podendo elevar, ainda mais, o nível do futebol espanhol e do próprio rival. Perguntando se está com medo do Real Madrid contratar o francês, Gündogan foi rápido na resposta.

– Honestamente, não devemos nos preocupar. Quanto melhores jogadores houver na LaLiga, mais atraente e emocionante ela será. Adoro competir com os melhores do mundo. Claro que eles têm um time forte, mas eles têm todos os anos, eu joguei contra eles por vários anos na Liga dos Campeões, então estou acostumado a jogar contra o Madrid, é divertido jogar contra os melhores times – disse.

Pela pré-temporada, o Barcelona estreia nesta quarta-feira (26), contra o Arsenal, a partir de 23h30 (de Brasília).