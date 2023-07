Gündogan chega à Barcelona para apresentação oficial, destaca sonho e elogia o técnico Xavi Hernández

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 16/07/2023 - 11:11 Compartilhe

Após acerto semanas atrás, o meio-campista Ilkay Gündogan chegou a Barcelona e será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (17). O alemão já falou como jogador para as mídias sociais do clube e ressaltou a felicidade pelo momento, classificando como ‘um sonho’.

– Estou muito feliz por finalmente estar em Barcelona e me juntar a vocês. Estou ansioso por uma grande temporada e pelo primeiro jogo. É um sonho estar no Barça. Lembro-me de quando era criança e via o Barça de Rijkaard e Pep. Sou torcedor, sempre os acompanhei de perto em todas as temporadas e estou muito feliz e muito orgulhoso de fazer parte desta equipe – comentou.

O jogador foi a grande contratação do clube espanhol para a próxima temporada. O anúncio aconteceu no final de junho e o meio-campista chegou ao clube sem custos após término de contrato com o Manchester City. Com vínculo até 2025 e com opção de extensão por mais um ano, a multa rescisória do alemão é de 400 milhões de euros (cerca de R$2,1 bilhões).

Desde as negociações, Gündogan não escondeu o desejo de jogar no clube catalão. A presença de Xavi aumentou ainda mais a vontade do alemão, que rasgou elogios ao treinador e revelou ligações telefônicas antes de fechar contrato.

– Bem, significa muito para mim, é uma grande oportunidade para continuar crescendo e melhorando como jogador. Falei com ele várias vezes antes de assinar e acho que pensamos no futebol da mesma forma, a mesma de quando ele era jogador e eu como sou agora. Acho que nossa forma de pensar e nossos personagens são parecidos, tive uma grande ligação com ele – destacou.

O volante chegou em Barcelona no sábado (15) e nesta segunda-feira (17) será apresentado oficialmente, com entrevista coletiva ao lado de Joan Laporta, presidente do clube.