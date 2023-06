Guilherme ‘Speedmito’ Marques comenta sobre chegada de nova plataforma de livestream no mercado eSports

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:04 Compartilhe

No cenário cada vez mais promissor do mercado de livestream de games, uma nova plataforma está se destacando e despertando o interesse de criadores de conteúdo. Trata-se da Kick, uma plataforma de transmissões ao vivo especializada em jogos, que busca conquistar seu espaço e competir com os gigantes do setor, como Twitch, YouTube e Facebook. Guilherme Marques, conhecido como SpeedMito, um influente nordestino no mercado gamer de livestream, compartilhou suas opiniões sobre as novas oportunidades trazidas por essa plataforma.

O mercado de livestream de games é um segmento de grande potencial e tem crescido significativamente nos últimos tempos, oferecendo oportunidades para diversos jovens que desejam transformar sua paixão por jogos em uma profissão. A chegada de novas plataformas, como a Kick, ajuda a impulsionar ainda mais esse mercado em expansão. Quanto mais opções de plataformas surgirem, melhor será para o mercado, pois aumentará a concorrência, forçando as plataformas a aprimorarem constantemente seus serviços e recursos. A Kick está experimentando um crescimento notável no Brasil, investindo em marketing e em parcerias com influenciadores renomados do universo gamer de livestream. É um setor que continuará crescendo, impulsionado pelo fato de que a profissão de streamer de games já é uma realidade consolidada.

A Kick, sendo uma plataforma especializada em livestream de games, está conquistando destaque no mercado brasileiro. Com uma interface amigável e voltada para jogos, a plataforma atrai a atenção dos usuários com recursos específicos para o público gamer. Além disso, a Kick tem investido em parcerias estratégicas com desenvolvedoras de jogos renomadas, como forma de fornecer aos seus usuários acesso exclusivo a conteúdos e eventos especiais. Essa abordagem diferenciada tem sido bem recebida pelos criadores de conteúdo e pelos espectadores, gerando uma comunidade engajada e entusiasta.

“O mercado gamer vem crescendo cada vez mais, vejo muita criançada saindo da favela, crescendo na vida, conquistando milhares e milhares de fãs se divertindo e fazendo algo que ama, uma nova plataforma é a mesma coisa que novas oportunidades, torço pelo sucesso”, comentou Guilherme Marques.

Uma curiosidade interessante sobre o mercado gamer é a sua incrível expansão nos últimos anos. Os jogos eletrônicos deixaram de ser apenas um entretenimento para se tornarem uma indústria bilionária, rivalizando com outras formas de entretenimento tradicionais, como cinema e música. O livestream de games desempenhou um papel fundamental nesse crescimento, permitindo que os jogadores compartilhem suas experiências em tempo real e estabeleçam conexões com uma audiência global. Essa interação direta e imediata entre streamers e espectadores tem impulsionado o engajamento e a popularidade dos jogos, transformando o mercado gamer em uma força econômica significativa.

Diante desse contexto, a chegada de uma plataforma como a Kick traz ainda mais dinamismo e oportunidades para o mercado gamer de livestream. Com sua abordagem especializada e o constante aprimoramento dos serviços oferecidos, a plataforma está se consolidando como uma alternativa atrativa tanto para os criadores de conteúdo quanto para os espectadores. O mercado gamer continuará em expansão, oferecendo um leque cada vez maior de possibilidades para aqueles que desejam transformar sua paixão por jogos em uma profissão lucrativa e gratificante. Com a Kick e outras plataformas inovadoras, o futuro do livestream de games no Brasil promete ser emocionante e repleto de oportunidades.

Além disso, vale ressaltar que, a divisão de receita na Kick é altamente favorável aos streamers, Os streamers se beneficiam com a maior parcela do lucro dos assinantes, a Kick aparenta ter uma fatia considerável da receita. No entanto, a plataforma confia em sua estratégia de isenção de anúncios nas transmissões como uma forma de não atrapalhar a experiência do usuário. Além disso, a Kick tem planos futuros de lançar programas adicionais que permitirão aos criadores de conteúdo diversificarem suas fontes de lucro, indo além das assinaturas.

O mercado gamer está em constante evolução, e a chegada da Kick certamente contribui para essa progressão. Com a crescente popularidade das transmissões ao vivo de jogos e o apoio de influenciadores como Guilherme “SPEEDMITO” Marques, a plataforma tem o potencial de se estabelecer como uma alternativa competitiva às grandes plataformas já estabelecidas. A concorrência saudável entre as plataformas só tende a beneficiar os criadores de conteúdo, proporcionando-lhes mais opções e melhores condições para o desenvolvimento de suas carreiras no mundo do livestream de games.

E MAIS: