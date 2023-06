Guilherme Schimidt perde na final e garante prata no Grand Slam de Judô, no Cazaquistão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 13:59 Compartilhe

O brasileiro Guilherme Schimidt conquistou neste sábado a medalha de prata no Grand Slam em Astana, no Cazaquistão. O Judoca venceu três lutas na categoria 81Kg. Ele perdeu a final para tadjique Somon Makhmadbekov ao receber 3 punições.

Esta foi a terceira medalha da carreira de Guilherme Schimidt em um Grand Slam de judô. O brasileiro estreou de forma direta nas oitavas de final. Ele é nono colocado do ranking mundial.

Antes da final, Guilherme passou pelo cazaque Aibol Nyssanali com dois waza-aris, o espanhol José Maria Izquieta com três shidôs e emiradense Nugzari Tatalashvili forçando shidôs ao adversário.

Além de Guilherme, o brasileiro Rafael Macedo na categoria até 90kg entra no domingo (18). A competição vale 1000 pontos no ranking mundial e 500 no ranking olímpico para Paris 2024.

