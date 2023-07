Guilherme Costa vai à final do Mundial de Esportes Aquáticos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 8:39 Compartilhe

Guilherme Costa conquistou a sua vaga para a final ao ficar em terceiro nos 400m livres no Mundial de Esportes Aquáticos, na madurgada deste domingo (23), em Fukuoka, no Japão. O brasileiro conhecido como “cachorrão” vai em busca de mais uma medalha, após levar bronze na edição passada.

O nadador teve um bom desempenho nas eliminatórias, ao passar nos primeiros 300m entre os líderes, ficando atrás apenas do alemão Lukas Mertens. No entanto, nos últimos 100m, o atleta disparou para terminar a série em primeiro lugar. O brasileiro ficou atrás apenas do australiano Samuel Short e do austríaco Felix Auboeck que ficaram nos primeiros lugares na bateria seguinte, assim, disputando a final na raia 3.

Outros compatriotas conquistaram vagas para as eliminatórias. Como João Gomes Júnior na semifinal nos 100m peito e Marcelo Chierighini, Guilherme Caribé, Felipe Ribeiro e Victor Alcará no revezamento 4x100m livre.

