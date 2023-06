Griezmann inova com ‘cabelo de emojis’; veja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 11:10 Compartilhe

O atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid e da seleção francesa, resolveu inovar no visual. O jogador já ficou marcado pelas várias mudanças no corte de cabelo, muitas vezes “diferentonas”, mas agora conseguiu surpreender ainda mais. O francês descoloriu o cabelo e pintou alguns emojis em cima.

Na foto publicada por Griezmann nas redes sociais, é possível ver apenas os desenhos de uma carinha feliz e um barco. No entanto, de acordo com a legenda da postagem, o francês parece ter pintado também uma melancia, um peixe, um coração e uma casquinha de sorvete.

O astro do Atlético de Madrid já revelou que o corte de cabelo escolhido costuma refletir o seu humor e que é possível observar se ele está feliz ou não pelo visual. E aí, o que será que os emojis indicam sobre o momento de Griezmann?

Veja o novo estilo do atacante abaixo.