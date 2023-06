Griezmann assume insatisfação com Mbappé como capitão da França e nega aposentadoria: ‘Não há nenhuma razão’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 13:55 Compartilhe

A posição de capitão no futebol é desejada pelo poder que exerce, e Griezmann sabe disso. Em março, o técnico da França, Didier Deschamps, passou a braçadeira para Kylian Mbappé após a aposentadoria de Hugo Lloris, o que gerou descontentamento ao atacante do Atlético de Madrid.

Em entrevista ao Telefoot, o jogador falou pela primeira vez sobre a escolha do treinador e assumiu não ter gostado sobre a nova posição de Mbappé, mas que entendeu com o tempo.

+ Veja a repercussão internacional da vitória da Seleção Brasileira e sua “goleada contra o racismo”

– Foi difícil… Difícil… Demorei um ou dois dias para digerir. Agora, estou totalmente com Mbappé, não há preocupações. É um prazer jogar com ele e para ele. Ele sabe que precisamos dele, como na Copa do Mundo. O que ele fez na final… não é normal. Ele tem esse nível para ganhar tudo e cabe a nós colocá-lo nas melhores condições para que possa erguer seu primeiro troféu como capitão da França – disse.

Antes de aceitar a decisão de Deschamps, a imprensa noticiou que Griezmann, no calor do momento de ter sido colocado como vice-capitão, cogitou uma aposentadoria da seleção francesa, mas foi negada pelo jogador.

– Eu passei para outra. Não há nenhuma razão para deixar a seleção. Eu aceitei, estou atrás de Kylian Mbappé. Vou fazer o máximo para ajudá-lo.

Griezmann estreou na seleção francesa em 2014, e desde então, é o terceiro maior artilheiro, com 43 gols, atrás somente de Olivier Giroud (54) e Thierry Henry (51). Neste período, venceu uma Copa do Mundo, em 2018, além do vice-campeonato em 2022, e a Liga das Nações, em 2021.

E MAIS: