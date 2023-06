Grêmio x América-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:06 Compartilhe

Após dez dias de paralisação para a Data FIFA, Grêmio e América-MG medem forças em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida, marcada para às 19h desta quinta-feira, 22 de junho, é o primeiro encontro das equipes depois de quase dois anos. O último confronto entre gaúchos e mineiros aconteceu em novembro de 2021 e teve vitória americana, o que praticamente selou o rebaixamento gremista naquela temporada.

Para o confronto de agora, Renato Gaúcho, técnico tricolor, terá dificuldades para encontrar a escalação ideal. Os titulares Bruno Uvini e Kannemann estão suspensos e não jogam. Além disso, o meio-campista uruguaio Felipe Carballo, que esteve com sua seleção durante a Data FIFA, será preservado. Ferreira segue lesionado e é outra ausência confirmada.

Por mais que tenha todos esses problemas, no Grêmio todos os olhares se voltam ao atacante uruguaio Luís Suárez. Apesar de ter informado à diretoria do clube que não suportava as fortes dores e desejava se aposentar, o centroavante foi relacionado para encarar o América-MG, segundo informação inicialmente divulgada pelo ge.globo. O Tricolor Gaúcho deve resolver a questão da aposentadoria junto ao atleta, posteriormente.

Do outro lado, o América-MG de Vagner Mancini pode repetir o time que empatou diante do Athletico-PR, pelo placar de 2 a 2, na última rodada. No entanto, o técnico americano tem uma dúvida na dupla de zaga: a escalação ou não de Éder, que está recuperado de lesão e tem condição de jogo.

NA TABELA:

Na tabela de classificação, Grêmio e América-MG vivem situações completamente diferentes, mas precisam vencer. Enquanto o Tricolor quer seguir firme na caça ao pelotão de cima e, se vencer, pode entrar no G-4, uma vitória do Coelho pode significar a fuga da zona de rebaixamento. Atualmente, gaúchos e mineiros ocupam as 6ª e 18ª colocações, respectivamente.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

GRÊMIO x AMÉRICA-MG

Data: 22 de junho de 2023 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Árbitro de vídeo – VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Onde acompanhar: tempo real LANCE!, Rádio Itatiaia FM, Rádio Super FM

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Suárez.

Desfalques: Ferreira (lesionado), Bruno Uvini, Kannemann (suspensos) e Carballo (preservado)

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Pasinato; Marcinho, Wanderson (Éder), Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Breno; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio.

Desfalques: Adyson, Benítez, Matheusinho, Mikael, Dadá Belmonte, Ricardo Silva e Luan Campos (lesionados)

