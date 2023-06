Grêmio vira em cima do América-MG em casa e entra no G-4 do Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:09 Compartilhe

De virada e mostrando força em casa, o Grêmio superou o América-MG por 3 a 1, gols de Bitello, Villasanti e Suárez para a equipe gaúcha, com Danilo Avelar, que abriu o placar do jogo, anotando o gol do Coelho no duelo desta quinta-feira, 22 de junho, na Arena do Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 20 pontos, alcançando o terceiro lugar e mesmo se o Flamengo vencer, não sairá do G-4, confirmando que o time de Renato Portaluppi será uma das forças do Brasileirão 2023.

Já o Coelho, que não fez uma partida ruim, mas segue tendo problemas defensivos e mantém seus oito pontos, ocupando a 18ª colocação, na zona do rebaixamento.

Coelho na frente, esperança mineira

Os comandados de Vagner Mancini começaram bem o jogo, pressionando o Grêmio, o que culminou no gol de Danilo Avelar. A esperança era de que a equipe americana conseguisse aproveitar a vantagem para sair pontuando de Porto Alegre. A expulsão de Éder prejudicou o Coelho, que ficou com um a menos e começou a sofrer pressão do Grêmio.

Sem “apavorar” Grêmio vira e Suárez deixa o dele

Ainda no primeiro tempo, o Grêmio conseguiu empatar o jogo e depois virou sem sustos, com Villasanti, tendo a “cereja do bolo” com Suárez, que anotou o terceiro, e ainda não decidiu se vai se aposentar mesmo ou seguirá brilhando no time gaúcho.

Próximos jogos

O América recebe o maior rival gremista, o Internacional, em casa no domingo, 25 de junho, às 18h30, no Independência. Já o Grêmio terá o Coritiba, também no domingo, 25, só que às 16h, em seu estádio.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

GRÊMIO 3 x 1 AMÉRICA-MG

Data: 22 de junho de 2023 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Árbitro de vídeo – VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Gols: Danilo Avelar, aos 24’-1ºT(0-1), Bitello, aos 39’-1ºT(1-1), Villasanti, aos 15’-2ºT(2-1), Suarez, aos 23’-2ºT (3-1)

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos: Éder (AME)

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Breno; João Pedro (Natã, aos 36’-2ºT), Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila (Vina-intervalo), Bitello, Cristaldo (Nathan Fernandez, aos 37’-2ºT) e Cuiabano (Nathan-intervalo); Suárez (Andre´, aos 36”-2ºT).



AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Marcinho (Matheus Henrique, aos 25’-2ºT), Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar (Marlon, aos 25’-2ºT); Lucas Kal, Juninho e Breno (Alê, aos 25’-2ºT); Everaldo- (Wanderson- intervalo), Emanuel Martinez e Aloísio. (Renato Marques-intervalo)