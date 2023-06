Grêmio espera proposta mínima de R$ 52 milhões por Bitello

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 10:44 Compartilhe

Apesar de viver bom momento dentro das quatro linhas (seis vitórias nos últimos sete jogos), o Grêmio sabe que o aspecto financeiro faz com que o clube precise negociar peças do atual elenco para equacionar as contas. Nesse sentido, um dos nomes que mais atraem os olhares do mercado europeu é o do meio-campista Bitello.

Ciente de que o assédio vindo do Velho Continente se tornará cada vez mais difícil de resistir, o Tricolor já teria até mesmo estabelecido uma espécie de ‘valor base’ para começar a consideração de propostas pelo jogador que é formado nas categorias de base do clube. O valor em questão seria de dez milhões de euros, equivalente a R$ 52 milhões de euros na atual cotação, segundo informação que foi veiculada pelo portal ‘ge’.

Até o presente momento, os contatos recebidos com interesse em Bitello, na sua maioria, circularam apenas pelo campo das sondagens para entender melhor a situação contratual do atleta de 23 anos de idade.

Formalmente, apenas o Monaco-FRA teria avançado ao campo da proposta em informação que foi revelada pelo próprio jogador em entrevista após a goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo (25).

– Meu foco é aqui no Grêmio, tenho contrato. Todo mundo fala que o Bitello vai sair, mas minha cabeça está aqui, por isso meu futebol está aparecendo. Se tivesse com a cabeça lá fora, já teria dado uma caída, mas estou feliz aqui. Sondagem tem, parece que chegou uma proposta, mas não conversei com meu empresário, vou conversar amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, estou com a cabeça tranquila e se Deus quiser vou ficar no Grêmio. Parece que chegou do Monaco, mas como disse, não conversei ainda com ele (empresário), vamos ver – disse Bitello ainda à beira do gramado da Arena.

Desde que ascendeu para o time profissional, em 2021 o nome que apresenta versatilidade em relação ao poder de marcação e armação de jogadas tem 81 partidas com 18 gols marcados, sete assistências e quatro títulos: o tricampeonato estadual entre 2021 e 2023 além da Recopa Gaúcha, conquistada no primeiro semestre desse ano.