Grêmio aproveita Datas Fifa para observação de jovens e reservas

Neste fim de semana, os trabalhos pelos lados do CT Luiz Carvalho, do Grêmio, foram de observação a nomes mais jovens e habituais reservas da equipe dirigida por Renato Portaluppi. No último sábado (17), a equipe realizou um jogo-treino com o Time de Transição do Juventude onde venceu por 1 a 0, gol do atacante Lian, nome vindo das categorias de base do Tricolor.

Além da possibilidade de Renato fazer os trabalhos de observação em um campo do CT, no outro espaço, aqueles considerados como titulares faziam trabalhos mais técnicos, com bola, dando prioridade a aprimorar fundamentos. Foi o caso, por exemplo, de Luis Suárez.

As únicas ‘exceções’ dentro dessa equação ficaram por conta de Reinaldo e Ferreira. Enquanto o lateral-esquerdo participou do jogo treino por não ter atuado na derrota para o Flamengo, o atacante que está retornando de lesão foi preservado do embate com o Juventude, trabalhando apenas fundamentos.

O fim da sequência de trabalhos no Centro de Treinamento se dará na próxima quinta-feira (22), oportunidade em que o Imortal voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Grêmio receberá o América-MG, às 19h (de Brasília), na Arena.

