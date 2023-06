Gómez vê falta de eficácia do Palmeiras e lamenta derrota: ‘Não merecíamos perder’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:27 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado para o Botafogo por 1 a 0 na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o confronto, o zagueiro Gustavo Gómez analisou a derrota sofrida e afirmou que o Verdão ‘não merecia perder’, lamentando a falta de eficácia da equipe alviverde.

– Foi um jogo difícil. Acho que não merecíamos perder, criamos muito, mas não fomos eficazes. Teve um pênalti, mas o futebol é isso, tem que ser eficaz. A gente jogou bem, precisamos melhorar um pouco mais a eficácia, mas acho que nosso time está bem. Ficamos com um gosto um pouco amargo porque a gente criou bastante, mas o futebol é isso – disse Gustavo Gómez.

Ainda, o capitão paraguaio elogiou a atuação do VAR na partida, que, corretamente, anulou seu gol marcado por posição de impedimento. Porém, Gómez relembrou o lance da finalização de Artur na última partida, contra o Bahia, em Salvador, em que as imagens mostradas da jogada não deixaram claro se a bola do camisa 14 entrou ou não.

– Muito bem (como foi a atuação da arbitragem). O VAR também foi muito bem, a checagem tem a tecnologia para ser utilizada como precisa, e hoje foi de verdade muito bem. Parabéns para eles. Acho que lá em Salvador (contra o Bahia) não ficou muito claro, mas hoje foi muito bem e eu parabenizo eles – concluiu o capitão palmeirense.

Com o resultado, o Palmeiras caiu para a terceira colocação do Brasileirão com 22 pontos, oito a menos que o Alvinegro, líder da competição. O Verdão volta a campo nesta quinta (29), diante do Bolívar-BOL, também no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo vale a liderança do grupo C da competição continental.