Gómez treina, e Palmeiras faz trabalhos táticos de olho no duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (20), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para o duelo diante do Fortaleza que acontece neste sábado (22), às 16h, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com interesse do Al Nassr-SAU, Gustavo Gómez segue treinando com o grupo.

A comissão de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos e táticos no gramado para aprimorar transições, marcações, construções de jogadas etc. Na parte final, os jogadores aperfeiçoaram também bolas aéreas defensivas e ofensivas.

Para a partida contra o Leão do Pici, Abel deve contar com os retornos dos atacantes Dudu e Rony, que estão treinando desde quarta (19) com o restante do grupo e sem restrições. Ambos foram preservados com dores no último jogo diante do Internacional, no domingo (16). Enquanto o camisa 7 reclamou de incômodo na panturrilha direita, o camisa 10 ainda sentiu dores por conta de entorse no tornozelo esquerdo que sofreu diante do Athletico-PR, no dia 2 de julho.

Vale lembrar que o Palmeiras não libera a presença de jornalistas nos treinamentos na Academia de Futebol. Dessa forma, as informações sobre os treinos são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O Palmeiras volta a treinar nesta sexta (21), às 10h. O Verdão é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, além de ser um dos times que menos perderam (duas derrotas, ao lado do líder Botafogo), ter o segundo melhor saldo de gols (12, atrás só do Botafogo, com 19) e o terceiro melhor ataque (25 gols, atrás do Flamengo, com 27, e do Botafogo, com 26). Nos últimos 38 jogos pelo principal torneio do país, foram apenas três derrotas, somando 21 vitórias e 14 empates.