Goleiro vice-campeão da Champions pela Inter, Onana está próximo de reforçar o Manchester United

O goleiro André Onana, da Inter de Milão, está próximo de deixar a atual vice-campeã da Europa para se juntar ao Manchester United, segundo o jornalista Fabrizio Romano, que também adianta que o empresário do jogador está em Manchester negociando a transferência do camaronês para os Diabos Vermelhos.

Ainda segundo a publicação, a Inter de Milão pede, no mínimo, 50 milhões de euros (cerca de R$260 milhões, na cotação atual) para liberar Onana. O goleiro de 27 anos é visto em Old Trafford com o substituto ideal de David De Gea, ídolo do Manchester United que ainda negocia sua permanência no clube, mas que conviveu com uma temporada marcada por falhas.

O Manchester United também monitora a situação de outros goleiros caso o acerto com Onana não se concretize. O senegalês atuou pela Inter de Milão em 41 partidas na última temporada, fazendo sua estreia após anos defendendo a meta do Ajax, da Holanda.

Onana foi finalista da Uefa Champions League com a Inter de Milão. A equipe foi derrotada por 1 a 0 na decisão em Istambul contra o Manchester City, que se sagrou campeão europeu pela primeira vez em sua história.