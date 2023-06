Goleiro Hugo faz enterrada em cima de Jimmy Butler e vira alvo de brincadeiras na web

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 16:22 Compartilhe

Astro do Miami Heat, vice-campeão da NBA, Jimmy Butler visitou as instalações do Flamengo no Ninho do Urubu nesta terça-feira. Depois de conhecer alguns nomes de destaque do elenco, o jogador participou de uma brincadeira de dois contra dois no basquete contra Gabigol e Hugo Souza.

+ Jimmy Butler posa com camisa de gigante brasileiro: saiba famosos que têm carinho por clubes do Brasil

Em ritmo de brincadeira, Hugo foi para cima da marcação de Butler e conseguiu uma enterrada, o que levou os presentes à loucura. Na internet, certamente não poderia ser diferente, e o goleiro foi alvo de várias brincadeiras nas redes sociais. Confira o momento no vídeo abaixo.

https://twitter.com/Flamengo/status/1671217646312759299

Confira algumas brincadeiras feitas com o lance de Hugo nas redes sociais:https://twitter.com/vinirubronegro_/status/1671221491117981702https://twitter.com/ArthurCostaBH/status/1671222855692845075https://twitter.com/fernandomendorj/status/1671221840428032000https://twitter.com/pedro_lucastr/status/1671217893386735619https://twitter.com/ofofodobolo/status/1671225155408756758

