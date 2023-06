Goleiro Bruno marca gol em jogo da Série C do Campeonato Carioca

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 20:47 Compartilhe

Em liberdade condicional desde o início do ano, o goleiro Bruno marcou um gol na Série C do Campeonato Carioca, nesta segunda-feira. Jogador do Atlético Carioca, o ex-Flamengo converteu um pênalti no duelo contra o Campos, que terminou em 2 a 2.

O gol marcado pelo goleiro de 38 anos fez a equipe chegar aos 18 pontos da competição, na 8ª posição, ainda com chance de acesso na última rodada, contra o Tigres. Bruno foi anunciado como reforço do Atlético Carioca em julho do ano passado.

Em 2013, Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte e desaparecimento da modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Há quatro anos, o goleiro passou a cumprir a pena em regime semiaberto e teve breves passagens por Rio Branco-AC e Poços de Caldas-MG.

+ !Nos braços do povo! Gabigol viraliza ao cantar música do Flamengo em casa de shows no Rio; vídeo

Revelado pelo Atlético-MG, Bruno teve destaque no Flamengo, entre 2006 e 2009. Pelo Rubro-Negro, o goleiro conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009, além do tricampeonato carioca de 2007, 2008 e 2009.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

E MAIS: