Goiás realiza doações para 20 entidades que atuam com a causa autista

Após o lançamento de várias ativações com foco na comunidade autista, como o camarote adaptado, o plano de sócio-torcedor “Sou Amor”, que é gratuito e exclusivo para as pessoas diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista, e a entrada de crianças que apresentam o TEA com os jogadores do time profissional, o Goiás doou camisas de edição limitada e com autógrafo dos atletas para 20 instituições filantrópicas da cidade de Goiânia que atuam nessa causa.

– Acreditamos que trata-se de um assunto de grande relevância e que devemos propagar a empatia e o respeito à comunidade autista. Temos feito vários trabalhos de conscientização e acolhimento. Agora, realizamos as doações e esperamos que elas sejam de grande valia, possibilitando que os projetos agraciados façam ações que se transformem em novas receitas para eles. – disse Tiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás.

A confecção da camisa entregue para as entidades contou com a participação de crianças portadoras do TEA, que tiveram suas mãos estampadas com cores diferentes ao longo da peça.

Com objetivo de contribuir com mais instituições, o Goiás disponibilizou canais para contato no site oficial do clube para que outras entidades que tenham interesse possam requisitar o envio da camisa oficial.