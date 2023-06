Goianos são vice-campeões no 1º dia do Marina Rio Club Open, em Itumbiara (GO)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 22:41 Compartilhe

Foram definidos, na noite desta terça-feira, os primeiros campeões do Marina Rio Club Open , a primeira competição internacional de Beach Tennis da história do estado de Goiás, que acontece em Itumbiara com 500 atletas de 12 países. O torneio será realizado até o dia 2 de julho com sede no Marina Rio Club e tem a organização da Dizplay Eventos, contando com a parceria da da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, da Unimed, Criosolar, Maquigeral e DropShot.

No masculino, o caneco ficou com a dupla do russo Ivan Syrov, que já foi 13 do mundo, e do paulista Enrico Ceratti que passou pelo goiano Henrique Medeiros, de 15 anos, de Quirinópolis, e do atleta de Goiânia, Joseph Vieira, que tem origem francesa e atua com a bandeira do país europeu. Eles marcaram um duplo 6/4.

Apesar do vice-campeonato, a dupla dos goianos comemorou a primeira final nível internacional da carreira deles e destacou a importância de um evento inédito no estado: “Sensação foi muito boa poder jogar uma final aqui em casa, uma decisão muito acirrada, o Syrov já foi 13 do mundo. O cansaço contou muito, o Joseph com cãibras, eu com cãibras em dois lugares , entregamos o nosso máximo. Meu terceiro torneio internacional ITF, jogo super disputado”, disse: “Poder representar Goiás, chegar numa final, nem eu esperava chegar na decisão . Felicidade toma conta. A derrota na final foi um detalhe pois todos os jogos vencemos por coisa de dois pontos, salvamos match-points e demos nossa vida. Se não veio dessa vez, virá na próxima”, disse o jovem Henrique.

No feminino, o título ficou com a dupla da gaúcha Daniela Bozko e a paranaense Ana Preisner. Elas superaram na decisão a dupla das paraenses Brenda Rique e Juliana Bernardes por um duplo 6/4. Este é o primeiro ano de profissional das duas e a terceira conquista de BT 10, elas venceram em Uberlândia (MG) e Londrina (PR): “É um privilégio estar aqui, nesse torneio, conseguimos soltar nosso jogo, atuamos bem”, disse Preisner: “Estamos mostrando com essas conquistas que essa dupla precisa ir pra frente, buscar títulos de BT 50, e ainda maiores, estamos muito felizes”, completou Bozko.

Presença de campeão olímpico Dante e troféu em homenagem à cidade

Secretário de Esportes de Itumbiara e natural da cidade, Dante Amaral, campeão olímpico de vôlei de quadra, marcou presente e entregou a premiação, o troféu em homenagem ao símbolo da cidade, a ponte Affonso Pena: “É um privilégio poder sediar e contribuir dessa maneira. Estamos falando de um torneio mundial, primeiro desse porte no estado de Goiás e aqui em Itumbiara. Isso mostra a importância dessa modalidade que vem crescendo. Sou muito fã, pratico, jogo Beach Tennis e o que puder fazer para incentivar não só o Beach, mas outros esportes, farei. Esse é apenas o começo de tudo que pode acontecer”.

O evento segue nesta quarta-feira, a partir das 9h, com mais um evento BT 10 com definição de mais campeões no masculino e feminino com transmissões a partir da semifinal do Instagram do canal PlayBT. As finais estão previstas para 17h30 a feminina e 18h30 a masculina.

A partir de quinta-feira, 29, o torneio segue com o qualifying do evento principal BT 200 com premiação total de US$ 15 mil e presença de jogadores de 12 países (Brasil, Itália, França, Letônia, Venezuela, Japão, Argentina, Portugal, Espanha, Bolívia, Rússia e Chile). A chave principal começa na sexta-feira, 30, e vai até o domingo, 2, com presença de vinte atletas do top 20 mundial do masculino e feminino sendo sete top 10 do masculino e quatro no feminino. O canal PlayBT do Youtube transmite a chave principal com conjunto com o Instagram.

A competição terá a disputa também do torneio amador nas categorias A, B, C e D disputando Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista começando na quinta-feira, 29. Os veteranos também vão disputar a competição em categorias a partir dos 40, 50, 60 anos.

O evento conta com a arquibancada comum gratuita para acesso ao público com controle por conta da capacidade. Mais de três mil pessoas já retiraram ingressos para acompanharem os jogos através com site https://dizplay.com.br/marinaopen/ingressos.cfm. Ainda há a opção do camarote que dá direito a uma arquibancada exclusiva , serviço de Bar Exclusivo, Ampla Área de Convivência Coberta, Acesso Prioritário e Controlado, além de ações dos patrocinadores e sorteios diários.

Programação do Evento:

28/06 – Quarta-Feira – Torneio BT 10 a partir das 9h

29/06 – Quinta-Feira – Quali torneio BT 20030/06 – Sexta-Feira – Finais do Quali pela Manhã e 1ª Rodada torneio BT 200 chave principal a partir da tarde01/07 – Sábado – Oitavas e Quartas do Torneio BT 200

02/07 – Domingo – Semis e Finais do Torneio BT 200

O Marina Rio Club Open conta com a parceria da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, Criosolar, Maquigeral, DropShot e da Unimed. A competição é uma realização da Dizplay Eventos e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Goiana de Tênis.