Giro da Rodada do FABR tem Minas Bowl e final da Série Prata da SPFL

O Giro da Rodada do FABR tem apenas duas partidas, mas elas são decisivas e valem títulos em Belo Horizonte e em São Paulo. Em Minas Gerais, Galo FA e América Locomotiva buscam o tetracampeonato Mineiro no Minas Bowl, enquanto na Série Prata da SPFL Caraguá Ghostship e Guaras FA fazem a final.

Confira, abaixo, o Giro da Rodada do FABR deste final de semana.

Minas Bowl

Galo FA e América Locomotivo buscam o tetracampeonato Mineiro, neste domingo (25/60, a partir das 15h, no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG. Apesar do amplo favoritismo do time alvinegro, o Coelho está em boa fase e planeja surpreender o rival.

A decisão reunirá dois técnicos norte-americanos que chegaram nesta temporada e buscam o primeiro título no FABR: Michael Long, pelo Galo FA, e Malik Hoskins, que está à frente do América Locomotiva.

o Galo FA estreou no wild card da competição e arrasou o Pouso Alegre Gladiadores por 55 a 0 e derrotou o Juiz de Fora Imperadores na semifinal por 48 a 0.

Para manter o título, o Galo FA aposta no seu elenco estrelado e na excelente fase do running back Marcos Geller e dos wide receivers Marlos Reis, Daniel Martins e Marcelo Mattos ‘Pokemon’.

O último encontro entre as equipes aconteceu nas semifinais da Conferência Sudeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) em setembro passado. Na ocasião, o time alvinegro não tomou conhecimento do rival e venceu por 60 a 0.

Já o América Locomotiva aposta suas fichas no QB Gustavo Peixoto. Nesta temporada, o jogador acumula 739 jardas passadas, 13 passes para touchdowns, 158 jardas corridas, quatro TDs corridos, duas interceptações e um QB rating de 124,9.

O América Locomotiva venceu o Gerais Bowl – a primeira fase do Campeonato Mineiro de Futebol Americano. Na segunda fase, o time americano passou pelo Ipatinga Tigres por 51 a 6. Além de Gustavo Peixoto, o Locomotiva tem como destaques os wide receivers Arthur Rocha (5 TDs), Saulo Dino (3 TDs) e Kikito (3 TDs apenas nas semifinais do Minas Bowl) além das corridas do running back Thiago Paranhos (7 TDs).

SPFL

No próximo domingo (25/6), a partir das 10h, Caraguá Ghostship e Guarás FA fazem a final da Série Prata da SPFL. Os dois times chegam invictos na final da competição. Para chegar à final, o Ghostship venceu seus três jogos: Taubaté Football (19 a 0) e dois jogos apertados contra o Mooca Destroyers (7 a 6 e 6 a 0).

Já o Guarás FA venceu Ponte Preta Gorilas na estreia (40 a 0), Assis Captains FA (33 a 6) e nas semifinais passou por Corsários FA (21 a 7).