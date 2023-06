Giro da Rodada do FABR tem Galo FA tetra em Minas e Guarás FA com o título da Série Prata da SPFL

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O Giro da Rodada FABR do último final de semana tem o tetracampeonato Mineiro do Galo FA e o título do Guarás FA na Série Prata da SPFL. As duas decisões foram disputadas nesse domingo (25/6).

Confira os detalhes das finais no Giro da Rodada do FABR.

SPFL

O Guarás FA conquistou o título da Série Prata da SPFL na manhã do domingo (25/6). O time bateu o Caraguá Ghostship por 28 a 0, no Estádio Municipal de Areiópolis, no interior de São Paulo.

O running back Felipe fez dois TDs corridos e a conexão entre o QB Taveira e o wide receiver Reolon rendeu outros dois touchdowns para o Guarás FA.

Para conquistar o título da divisão de acesso da SPFL, o Guarás FA venceu os quatros jogos na competição. Antes, o time de Areiópolis passou por Ponte Preta Gorilas na estreia (40 a 0), Assis Captains FA (33 a 6) e nas semifinais passou por Corsários FA (21 a 7).

Na próxima temporada, o Guarás FA e o Caraguá Ghostship vão disputar a Série Ouro da SPFL.

Foto: Yan Barros

Minas Bowl

O Galo FA mostrou por que é considerado um dos times mais temidos do FABR. Na tarde desse domingo (25/6), a equipe alvinegra dominou o América Locomotiva por 37 a 0 e conquistou o tetracampeonato do Minas Bowl, o Campeonato Mineiro de Futebol Americano. A partida ocorreu no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG.

Os destaques da vitória do Galo FA foram o jogo terrestre com o running back Marcos Geller – autor de quatro touchdowns na decisão, a linha ofensiva que proporcionou ótimos bloqueios para seus corredores, e a defesa que pressionou intensamente o América Locomotiva durante todo o jogo.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para as disputados dos Campeonatos Nacionais. Enquanto o Galo FA vai disputar a Liga BFA e o Brasileirão da CBFA, o América Locomotiva vai disputar a Liga BFA.