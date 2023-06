Giro da Rodada do FABR tem finalistas do Sampa Bowl e do Paraná Bowl

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 8:07 Compartilhe

O Giro do FABR do último final de semana destaca as vitórias do Rio Preto Weilers, Moura Lacerda Dragons, Brown Spiders e Coritiba Crocodiles nas semifinais dos campeonatos paulista e paranaense de futebol americano. As decisões acontecerão nos próximos dias e definirão os campeões desses importantes campeonatos estaduais no Brasil.

Confira o que de melhor aconteceu no Giro da Rodada do FABR nos dias 17 e 18 de junho.

SPFL

A final da Série Diamante da SPFL, o Sampa Bowl, será disputada por Rio Preto Weilers e Moura Lacerda Dragons. No domingo pela manhã (18/6), na reedição da final da temporada passada, o Rio Preto Weilers venceu o Guarulhos Rhynos por 28 a 3, no Campo Empyreo Leme.

Os pontos dos Weilers foram marcados por Thalys Almeida (2), Felipe Alvarenga e Edvan Gabriel (defesa). Lucas Alvarenga acertou os três chutes extras. A defesa do time de Rio Preto teve uma excelente atuação, pressionando bastante o QB Catullo Goes, do Guarulhos Rhynos, e forçando quatro turnovers no time adversário.

Já no período da tarde, o Moura Lacerda Dragons venceu o Corinthians Steamrollers em um jogo disputadíssimo e definido nos segundos finais por 28 a 26, também no Campo Empyreo Leme.

O Corinthians Steamrollers começou bem e abriu o placar com Ferrari. O Moura Lacerda Dragons empatou com Klaus. Logo em seguida, Camara correu todo o campo para fazer um lindo TD de retorno. Marvyn Elorriaga empatou novamente a partida. No entanto, o Corinthians errou o segundo chute extra point, permitindo aos Dragons assumirem a liderança pela primeira vez no jogo. O Corinthians Steamrollers voltou à frente, ainda no primeiro tempo, após uma interceptação de Miguel, que resultou em um touchdown.

No segundo tempo, a conexão entre o QB Renatinho e o wide receiver Klaus resultou em mais um touchdown para o Moura Lacerda Dragons. No último quarto, o Moura Lacerda Dragons esteve muito perto de ampliar a vantagem e marcar um touchdown, mas a defesa do Corinthians foi muito eficiente e impediu o adversário de pontuar. Em seguida, Ferrari marcou seu segundo touchdown corrido na partida e recolocou os Steamrollers na frente.

Porém, no final, o Moura Lacerda Dragons teve boas campanhas e, faltando menos de 30 segundos, Felipe Tortorello marcou o touchdown decisivo, que colocou seu time em vantagem mínima no placar. O ponto extra foi convertido, dando números finais à partida.

Veja os melhores momentos de Moura Lacerda Dragons 28 x 26 Corinthians Steamrollers:https://www.youtube.com/watch?v=UvnwJq2E2RU&t=16s

A data e o local do Sampa Bowl devem ser divulgados nos próximos dias pela SPFL.

Campeonato Paranaense

Assim como na temporada passada, Coritiba Crocodiles e Brown Spiders se enfrentarão na final. No sábado (17/6), o Brown Spiders venceu o Paraná HP por 14 a 0, enquanto o Coritiba Crocodiles não deu chances para o Paraná Guardians Santis e superou o rival por 41 a 6. Ambas as partidas foram disputadas no Croco Stadium.

Os touchdowns do Brown Spiders foram anotados por Marcelo e Brambilla. Ambas as pontuações aconteceram após passe do quarterback Hulyan. O kicker Adriano Fracaro converteu os dois pontos extras.

Confira os melhores momentos de Brown Spiders 14 x 0 Paraná HPhttps://www.youtube.com/watch?v=KA_LVljPiwo

Pelo Crocodiles, os touchdowns foram marcados por Bernardo Horevitch, André Nazgul, Athos Daniel, Bruno Santucci, Lucas Vizza e Miranda. O kicker Balka acertou cinco pontos extras.

Confira os melhores momentos de Coritiba Crocodiles 41 x 6 Paraná Guardian Saintshttps://www.youtube.com/watch?v=xrYsilZYFYY

O Paraná Bowl, a grande decisão do Campeonato Paranaense de Futebol Americano, acontecerá no dia 23 de julho, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais.

