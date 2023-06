Giovani cumpre mais uma etapa de sua transferência do Palmeiras para o futebol do Qatar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:12 Compartilhe

O Palmeiras está cada vez mais próximo de concretizar a venda de Giovani para o Al Sadd-QAT. Nesta segunda-feira (26), o atacante desembarca no Qatar para acertar os últimos detalhes de sua transferência, que renderá 9 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação atual) ao Verdão por 50% dos direitos do jovem de 19 anos. A informação da viagem é do GE e foi confirmada pelo Lance!.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

A negociação em curso foi confirmada pelo técnico Abel Ferreira durante a entrevista coletiva concedida por ele após a derrota palmeirense por 1 a 0 para o Botafogo, neste domingo (25). Giovani, inclusive, nem foi relacionado para a partida e viajou logo após o duelo para o Qatar.

+ Até 50% OFF em produtos do Verdão para os torcedores fanáticos!

Quando chegar no Oriente Médio, Giovani deve fazer exames médicos e assinar o contrato. Assim que tudo isso for resolvido, os clubes devem anunciar a transferência. A tendência é que isso aconteça nos próximos dias.

O Palmeiras tem 90% dos direitos do jogador, já que 10% são do próprio atleta. A negociação dos 9 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação atual) é por 50% dos direitos, com direito a alguns bônus que podem elevar o valor. Não ficou acertado se haverá alguma condição especial para que o clube do Qatar possa adquirir o restante dos direitos.

+ Com vendas acima do esperado, Palmeiras apresenta superávit nos primeiros quatro meses de 2023

Giovani não vinha sendo utilizado com frequência pelo técnico Abel Ferreira e se enquadrou no perfil de atletas que a direção da equipe alviverde gostaria de negociar para alcançar o objetivo financeiro: ter potencial de venda e não interferir na espinha dorsal do time. Desde o sub-11 no Verdão, ele fez 35 jogos e marcou dois gols.