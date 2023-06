Giovani ajuda, mas Palmeiras ainda precisará fazer venda milionária para cumprir meta

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 5:53 Compartilhe

O Palmeiras está muito perto de concretizar a venda de Giovani para o Al Sadd-QAT por 9 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação atual). O valor é considerado alto por 50% dos direitos do jogador e vai ajudar muito na previsão orçamentária do clube, mas ainda faltará uma venda de cerca de R$ 31 milhões para bater a meta do ano e evitar ao máximo se desfazer de algum titular de Abel Ferreira.

Segundo o balanço do Verdão até abril deste ano, a receita por venda de jogadores já era de R$ 104 milhões, superando os R$ 91 milhões previstos para o período. Embora não esteja especificado no documento, o dinheiro é referente, entre outras coisas, a uma das parcelas da venda de Endrick ao Real Madrid-ESP, e da venda de Danilo ao Nottingham Forest-ING.

No orçamento anual para 2023, o clube prevê R$ 182 milhões em vendas. Ou seja, com os R$ 104 milhões ainda restaria fazer uma receita de cerca de R$ 78 milhões com transferências. Assim, seria natural que uma peça do elenco seja negociada nesta temporada a fim de “fechar” essa conta. Uma delas é Giovani, que tem sua venda encaminhada ao Al Sadd-QAT por R$ 47 milhões.

Ou seja, o Verdão ainda precisaria de uma venda de cerca de R$ 30 milhões para poder alcançar o que projetou para 2023. Leila Pereira, por exemplo, já declarou publicamente que não irá vender titulares nesta janela de transferências, mas não descartou negociar outros jogadores que estejam nos planos de Abel, como foi o caso de Giovani.

No entanto, essa verba ainda pode sair de outras fontes como atletas emprestados que tenham possibilidade de serem contratados em definitivo por seus atuais clubes. São os casos do zagueiro Henri e do atacante Angulo, que estão nos EUA, e de Merentiel, que está no Boca Juniors-ARG.

O defensor, está no North Texas, liga de desenvolvimento, mas pertence ao Dallas FC, que tem interesse em ficar com o garoto em definitivo, já o colombiano está no Orlando City, que deve exercer sua opção de compra ao final do período de empréstimo. Enquanto Merentiel tem feito bom papel na Argentina e muito provavelmente será comprado Os três juntos devem render um valor considerável, perto dos R$ 30 milhões, sem prejudicar o elenco.

De acordo com o orçamento do Palmeiras, a previsão é de que o clube arrecade R$ 704 milhões em receitas neste ano de 2023 e atinja um superávit de R$ 13,8 milhões. Diante do que foi o resultado desse primeiro quadrimestre (R$ 13,7 milhões de superávit), o clube pode fechar a temporada com um lucro ainda maior do que o orçado.