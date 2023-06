Gilberto não marca gols pelo Cruzeiro há mais de 40 dias

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 18:13 Compartilhe

O atacante Gilberto segue em má fase no Cruzeiro. Ele saiu em “branco” mais uma vez e foi substituído no segundo tempo do duelo com São Paulo, vencido pelo time celeste. Ele amarga um longo de jejum sem gols no clube.

O camisa 21 não marca desde a goleada cruzeirense diante do América-MG, no dia 14 de maio. Já são 41 dias sem deixar sua marca nas redes dos adversários.

Não falta reconhecimento do mau momento por parte do jogador. Tanto que ele já pediu desculpas para a torcida do Cruzeiro por não conseguir marcar gols e tem recebido apoio da China Azul. O atacante saiu da partida com o time paulista pela torcida.

Gilberto está com três gols no Brasileiro, sendo dois gols no clássico diante do América-MG e o outro contra o Red Bull Bragantino, na terceira rodada.

O camisa 21 terá mais uma chance de fazer gols na 13ª rodada do campeonato. O próximo jogo do Cruzeiro pelo Brasileirão é diante do Internacional, no sábado (1º), na Arena Beira-Rio. A partida está marcada para às 21h.