Gigantes de Nazaré volta ao Brasil para segunda etapa no Rio de Janeiro

24/06/2023 - 9:27

O Gigantes de Nazaré, um dos maiores eventos de ondas gigantes do mundo, vai retornar ao Brasil na etapa Rio de Janeiro. Após cinco bem-sucedidas edições em Portugal e o sucesso no Brasil em 2022, o evento será realizado entre junho e setembro, vai trazer de volta ao Pontão do Leblon toda a emoção e adrenalina do tow-in.

Nesta etapa, os melhores surfistas do mundo voltarão a enfrentar ondas imponentes, com alturas que podem passar dos quatro metros, tendo como plano de fundo o cenário cinematográfico da Cidade Maravilhosa.

O Gigantes de Nazaré promete mais uma experiência emocionante, com manobras audaciosas e surfistas habilidosos encarando as condições mais extremas que o local pode oferecer. Enquanto os big riders vão para o mar, os fãs terão o privilégio de desfrutar de um espetáculo inesquecível no Rio de Janeiro, unindo o melhor do turismo e dos esportes radicais. Além disso, o Gigantes de Nazaré tem o intuito de reforçar a importância do Rio de Janeiro como uma Surf City de destaque no cenário mundial.

Os participantes convidados:

Campeões do Gigantes de Nazaré 2022, Lucas Chumbo e Michelle Des Bouillons já receberam convite. Além deles, mais trinta surfistas podem participar da segunda etapa do Rio de Janeiro. Nomes como Ian Cosenza, Pedro Calado, Rodrigo Koxa, Justine Dupont (FRA), e Michaela Fregonese foram convidados.

Veja a lista completa

Lucas Chumbo (BRA)

Kai Lenny (USA)

Pedro Calado (BRA)

Pedro Scooby (BRA)

Nic von Rupp (POR)

Ian Cosenza (BRA)

Willy Santana (BRA)

Daniel Rangel (BRA)

Eric Rebiere (BRA)

Andrew Cotton (GBR)

Tony Laureano (POR)

Gabriel Samps (BRA)

Rafael Tapia (CHI)

Rodrigo Koxa (BRA)

Vitor Faria (BRA)

Lapo Coutinho (BRA)

João Macedo (BRA)

Antônio Silva (BRA)

Ian Vaz (BRA)

Caio Vaz (BRA)

Lucas Medeiros (BRA)

Marcelo Trekinho (BRA)

Ivan Castro (BRA)

Alemão de Maresias (BRA)

Vini dos Santos (BRA)

Paulo Imbica (BRA)

Thiago Jacaré (BRA)

Michelle des Boullions (BRA)

Justine Dupont (FRA)

Michaela Fregonese (BRA)

Nicole Pacelli (BRA)

Joana Andrade (POR)

Formato

Serão três títulos em jogo na Etapa do Rio de Janeiro do Gigantes de Nazaré: duplas, individual masculino e individual feminino. A disputa vai acontecer na modalidade Tow-in, na qual o piloto puxa/reboca o surfista até a onda e depois o resgata, permitindo surfe em condições mais extremas e desafiadoras, aumentando a adrenalina, e gerando uma experiência única tanto para quem participa quanto para quem assiste. No tow in, conhecido como a Fórmula 1 do surfe, homes e mulheres competem juntos, e a premiação do Gigantes de Nazaré também é igual para todos.

Duplas: cada surfista vai somar a melhor onda de cada bateria, e a média será a pontuação do par. As duplas poderão ser mistas, com homens e mulheres no mesmo time. As duplas com melhor média de pontos em cada grupo avançarão de fase;

Masculino: cada surfista vai somar as notas das duas melhores ondas do dia. Que tiver a melhor média será o campeão;

Feminino: cada surfista vai somar as notas das duas melhores ondas do dia. Quem tiver a melhor média será a campeã.

Na primeira fase da disputa, as equipes serão divididas em quatro baterias, cada uma com duração de 50 minutos. Os primeiros e segundos colocados de cada grupo avançarão para as semifinais, onde mais dois de cada grupo garantirão vaga na final. Na decisão, quatro duplas competirão em uma bateria com duração de 60 minutos. As regras de pontuação permanecerão as mesmas, e ao final do tempo estipulado a dupla com a maior média de pontos será campeã.

A competição individual abrange toda a etapa do Rio de Janeiro, de forma que os atletas têm chance de aumentar as pontuações a cada onda surfada.

O Gigantes de Nazaré no Rio de Janeiro promete ser um evento espetacular, reunindo alguns dos melhores surfistas do mundo nessa modalidade desafiadora. Os fãs do surfe e dos esportes radicais terão a oportunidade de testemunhar momentos incríveis de ação e emoção, enquanto as equipes competem pela busca do título. Prepare-se para uma competição intensa e um espetáculo impressionante no cenário deslumbrante da Cidade Maravilhosa.

O Rio de Janeiro no roteiro das ondas gigantes

A Cidade Maravilhosa, nem todos sabem, é um local de treinamentos importante para os maiores big riders (surfistas de onda grande) do mundo, que aproveitam as ondulações de até quatro metros que podem aparecer na cidade.

Além de trazer mais da cultura de Portugal para o Brasil, objetivo do Gigantes de Nazaré é popularizar o esporte e, com a etapa Rio, aproximar a população carioca dessa modalidade do surfe. Ao mesmo tempo o evento visa estimular o turismo nacional e internacional, e transmitir uma imagem positiva da Cidade Maravilhosa através de extensa audiência e alcance digital global. Hoje, o Gigantes de Nazaré fala com milhões de pessoas espalhadas por dezenas de países através das redes sociais.

Onde assistir

O Gigantes de Nazaré contará com a parceria de um grande canal de televisão e terá transmissão ao vivo e cobertura completa nas redes sociais. No dia do evento será realizada uma transmissão de mais de cinco horas, onde quem estiver em casa, no trabalho, ou em qualquer lugar, vai poder acompanhar a ação através das lentes de seis câmeras. A live contará com apresentadores e repórteres de campo. Saiba mais em @gigantesdezanare.

Janela de realização

Por necessitar de condições climáticas peculiares e bastante específicas, não é possível definir, com antecedência, uma data exata de realização. O Gigantes de Nazaré Etapa Rio 2023 tem uma janela de realização entre junho e setembro de 2023, quando historicamente as ondas são maiores no Rio de Janeiro. Com cerca de 10 dias de antecedência já é possível começar a observar uma ondulação com potencial. O sinal verde, que é a confirmação definitiva, é dado quatro dias antes, quando todos os atletas e pilotos são chamados oficialmente a se dirigirem à cidade.

Detalhes do Evento

Local: Pontão do Leblon, Rio de Janeiro

Data: Entre junho e setembro