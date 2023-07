Gigante europeu prepara oferta de 100 milhões de euros para contratar Harry Kane, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 16:18 Compartilhe

Uma das maiores incertezas da atual janela de transferências – ao lado de Mbappé – é o futuro de Harry Kane. O jogador não tem intenção de permanecer no Tottenham, da Inglaterra, que faz jogo duro nas negociações, mas que pode ter a Alemanha como nova ‘casa’.

O astro inglês está nos Spurs desde 2011 e tem contrato até junho de 2024. Entretanto, o jogador parece estar insatisfeito e deseja disputar uma nova liga. O Manchester United demonstrou interesse, mas o presidente Daniel Levy, descartou qualquer negociação com rival. O Real Madrid foi cogitado, mas é o Bayern de Munique que lidera a disputa.

Recentemente, o clube bávaro realizou uma proposta de 70 milhões de euros, mas recusada pelos ingleses. Desta vez, segundo o ‘Bild’, os alemães estariam dispostos a desembolsar €100 milhões (cerca de R$531 milhões) para contratar o camisa 9 da seleção inglesa.

O Tottenham faz jogo duro e não negocia com valores abaixo de €100 mi, mas corre contra o tempo. Isso porque com o término do vínculo próximo, em caso de não renovação, Harry Kane poderá assinar pré-contrato a partir de janeiro. O Barcelona demonstrou interesse na contratação, mas impôs a condição de somente após o contrato para que a transferência seja de graça.