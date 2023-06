Gérson se torna o líder de assistências do Brasileirão 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 0:49 Compartilhe

O Flamengo se recuperou rápido da goleada de 4 a 0 sofrido para o Red Bull Bragantino no meio de semana. Neste domingo, o Rubro-Negro foi até a Vila Belmiro e venceu o Santos por 3 a 2, com gols de Everton Cebolinha, Éverton Ribeiro e Erick Pulgar – Mendoza e Rodrigo Fernández descontaram para o Peixe. Apesar de não ter marcado, um dos destaques da partida foi Gérson. O meia deu duas assistências no jogo e se tornou o maior garçom do Campeonato Brasileiro 2023.

Dos pés do camisa 20 saiu o cruzamento para Éverton Ribeiro anotar de cabeça o segundo tento dos cariocas. Pouco tempo depois, novamente pelo lado esquerdo, o apoiador serviu Pulgar, que garantiu os três pontos ao time da Gávea.

Gérson agora soma cinco passes para gol no Brasileirão 2023, um a mais do que o lateral-esquerdo Reinaldo, do Grêmio, e o volante Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino. Desde que retornou ao Flamengo, neste ano, são oito assistências e três gols marcados em 29 atuações pela equipe.

MAIORES GARÇONS DO BRASILEIRÃO 2023

– Dados do Footstats

1º – Gérson – Flamengo – 5 assistências

2º – Reinaldo – Grêmio – 4 assistências

Lucas Evangelista – Red Bull Bragantino – 4 assistências

4º – Ganso – Fluminense – 3 assistências

Alex Teixeira – Vasco – 3 assistências

Dudu – Palmeiras – 3 assistências

Tiquinho Soares – Botafogo – 3 assistências

Eduardo – Botafogo – 3 assistências

Suárez – Grêmio – 3 assistências

Everton Cebolinha – Flamengo – 3 assistências

Piquerez – Palmeiras – 3 assistências

Pavón – Atlético-MG – 3 assistências

Vitor Bueno – Athletico-PR – 3 assistências

Filipe Machado – Cruzeiro – 3 assistências

Martínez – América-MG – 3 assistências