Germán Cano e Marcelo relativizam dificuldade do Fluminense contra o Sporting Cristal: ‘Libertadores é isso’

Apesar do empate contra o Sporting Cristal, o Fluminense conquistou uma classificação importante às oitavas de final da Libertadores. Em um duelo equilibrado, o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Germán Cano, mas sofreu gol do brasileiro Brenner ainda na etapa inicial.

Após a partida, o centroavante do Flu comentou a dificuldade encontrada no duelo disputado na quarta-feira (27), mas valorizou a liderança do Grupo D. Em entrevista à “Paramount+”, o camisa 14 também teceu elogios ao adversário que veio do Peru para o Rio de Janeiro.

– Jogamos uma partida muito difícil, mas conseguimos passar de fase, que era o mais importante. Recuperamos alguns jogadores que estavam machucados. E Libertadores é assim, o jogo é muito forte, dinâmico, intenso, mas a gente briga para isso.

Já Marcelo dedicou a classificação aos torcedores que estavam presentes no Maracanã e comparou o momento atual do Fluminense com a melhor fase da equipe na temporada.

– Desde a minha volta, estou muito feliz. Tenho o carinho de todos os jogadores, da torcida e nada melhor do que classificar para a próxima fase. Os tricolores merecem essa entrega e esse trabalho. A gente sabe o quão difícil é jogar jogos assim, a cada três dias tem uma partida. Para muitas pessoas, não estamos jogando bem, mas a gente vê que estamos encaixando. Não conseguimos a vitória, mas valeu o empate com gosto de vitória. Estamos felizes com o trabalho e é melhorar.

Na próxima semana, a Conmebol deve realizar o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Com a liderança do Grupo D garantida, o Tricolor das Laranjeiras decidirá a partida de volta do mata-mata no Maracanã e só pode enfrentar times que encerrarem a fase de grupos da competição na segunda colocação de suas chaves.