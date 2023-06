Gerente do Botafogo assume cargo importante na comissão de estudos da SAF na OAB/RJ

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:52 Compartilhe

Jonas Marmello se tornou vice-presidente da comissão de estudos da SAF na OAB/RJ. O gerente jurídico do Botafogo trabalhará com relações governamentais e processos legislativos. Representantes de credores e membros da CBF e da Ferj também fazem parte do grupo.

O objetivo do Botafogo em ter Jonas Marmello como vice-presidente é estratégico, tendo em vista que isso pode auxiliar nas emendas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. O clube luta pelo aperfeiçoamento dos mecanismos trazidos pela Lei da SAF e quer que os objetivos da instituição caminhem para frente.

– É importante intensificar os debates através de uma comissão plural em uma instituição respeitada e neutra como OAB. Vamos lugar pelos interesse da SAF Botafogo e pelo fortalecimento do futebol brasileiro – afirmou Jonas.

A comissão foi criada pelo OAB no início deste ano. O objetivo é tratar todos os assuntos que envolvem a SAF no futebol brasileiro e discutir todos os projetos no Congresso Nacional.

