Genoa expõe vídeo inédito de tour na América do Sul em 1923

23/06/2023

GENOVA, 23 JUN (ANSA) – O Genoa, eneacampeão italiano e que voltou para a Série A na temporada passada, apresentará pela primeira vez uma gravação original de uma turnê feita pelo clube na América do Sul em 1923.

A equipe rossoblù disponibilizará as inéditas filmagens ao público a partir deste sábado (24), quando uma exposição sobre o tour do Genoa no continente sul-americano será inaugurada no museu do time italiano.

Em 1923, o Genoa havia acabado de vencer seu oitavo Scudetto e era a grande potência do futebol do país. O sucesso do rossoblù atravessou continentes, tanto que o clube foi convidado para disputar jogos amistosos na Argentina e no Uruguai.

Na época, os dois países tinham a presença massiva de imigrantes italianos, principalmente de genoveses e lígures.

Após permanecer um século guardado, o vídeo ressurgiu em Ponte in Valtellina, na região da Lombardia, graças a Sara Tentori, que manteve as gravações por décadas depois de herdá-las de seu avô.

“É um prazer ter participado desta iniciativa porque demonstra como um evento esportivo mexe com tantos aspectos e consolida vínculos importantes entre um território e outro”, disse Alessandra Bianchi, secretária de Esporte de Gênova.

O Genoa, campeão italiano invicto em 1922/23, era treinado pelo britânico William Garbutt e tinha como principal estrela o atacante Edoardo Catto. O rossoblù, que ficou na América do Sul entre os meses de agosto e setembro, disputou quatro amistosos, entre eles contra as seleções do Uruguai e da Argentina. (ANSA).