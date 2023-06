Galvão e Zico concordam que três clubes têm ‘vantagem’ no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:27 Compartilhe

Em entrevista no podcast “Resenha do Galinho”, Galvão Bueno e Zico debateram sobre os clubes que jogam em gramados sintéticos em seus estádios. Dentro desse contexto, Botafogo, Athletico-PR e Palmeiras receberiam, segundo eles, uma vantagem, pois possuem uma adaptação maior ao campo.

– O gramado sintético faz diferença? A bola é mais rápida, se você não estiver acostumado, vai ter dificuldade para dominar a bola. Aquele que está jogando e treinando todo dia, a história é outra. Eu não tenho dúvidas que, se continuar do jeito que tá, todos os times (podem adotar). Eu já ouvi gente falando que queria colocar o Maracanã sintético. Não é que não vá ganhar jogo no gramado, mas o costume de jogar no seu campo já é uma vantagem. Jogar no Maracanã é uma coisa, jogar de vez em quando (no sintético) é outra. Em um gramado que você tem uma velocidade de jogo maior, uma dificuldade maior de domínio de bola, isso pode afetar – começou Zico.

Galvão Bueno concordou com a opinião de Zico. Como o Galinho mencionou o Maracanã, o narrador ficou de acordo que se fosse aplicado ao estádio, faria muito bem.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

– (Faz diferença) de ver. A bola não quica mais? É mais rápida. Quem leva vantagem? Palmeiras, Athletico e Botafogo. Fica bonito (Maracanã com gramado sintético), estragar não estraga. O campo fica bonito, não tem buraco. – afirmou Galvão.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar

ZICO X PALMEIRAS:

Pouco tempo atrás, Zico se perguntou o porque da Fifa permitir a utilização dos gramados sintéticos, já que deveria haver uma padronização nos estádios. Com isso, essa opinião revoltou os palmeirenses, pois o clube Alviverde é destaque no discurso.

– O Abel Ferreira leva uma vantagem, porque ele tem um campo especial para ele. O Palmeiras tem um campo especial para ele, diferente, que os outros não têm: a grama sintética. Isso conta muito. Conta muito, não é pouco não, muito! Eu acho (errado ser sintético). Acho que deveria ser tudo igual. Faz uma diferença grande. Não entendo por que a Fifa libera isso. – Afirmou Galinho.