Galvão Bueno sai em defesa de Vanderlei Luxemburgo após vitória do Corinthians e manda recado aos ‘donos da verdade’

29/06/2023 - 10:49

Já eliminado da Libertadores, o Corinthians venceu o Liverpool-URU por 3 a 0 na última quarta-feira (28) e recebeu elogios de Galvão Bueno. Para a partida, disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, o técnico Vanderlei Luxemburgo escalou um time repleto de jogadores jovens, como Matheus Araújo, autor de um dos gols, e o goleiro Carlos Miguel, que defendeu um pênalti. Nas redes sociais, o ex-narrador da “TV Globo” exaltou o comandante corintiano.

– Teremos seis brasileiros nas oitavas da Libertadores. É a força do futebol brasileiro na América do Sul. Mas e esse Corinthians de hoje? Que coisa boa ver um monte de garotos voando! Então aqui vai um recado a muita gente que se acha dono da verdade: respeitem o ‘Profexô’! Respeitem a competência e a ousadia! Valeu, Luxa! Você sempre foi muito bom! – escreveu.

Com o resultado, o Corinthians assegurou a terceira posição do Grupo E e disputará a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Alvinegro se despede da Libertadores com duas vitórias, um empate e três derrotas. Luxemburgo foi o treinador do Timão nas últimas quatro partidas na competição.

Os seis clubes brasileiros classificados para as oitavas de final citados por Galvão Bueno são Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG. O Colorado, o Tricolor das Laranjeiras e o Furacão foram primeiros colocados em seus grupos, enquanto o Rubro-Negro Carioca e o Galo passaram na segunda colocação. O Palmeiras define a sua posição final nesta quinta-feira, em confronto com o Bolívar às 21h (de Brasília).