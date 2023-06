Galvão Bueno possui dívida milionária e corre risco de ter mansão penhorada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 10:02 Compartilhe

Devido a uma dívida com um fundo de investimentos, o narrador Galvão Bueno corre o risco de ter sua mansão, no qual ele vive atualmente em Londrina (PR), ser penhorada. De acordo com o UOL, iniciado em 2018 pelo Fundo de Investimentos NPL Brasil I, a última movimentação do processo foi a avaliação do imóvel do jornalista. O laudo com os valores não foi divulgado.

Segundo a filha do narrador, Leticia Galvão Bueno, disse que a visita não seria para penhora. Ela afirmou que o imóvel foi dado como garantia dentro do processo e as avaliações são “ritos processuais comuns” em casos assim.

Segundo a jornalista Fabíola Reipert, a dívida passa dos R$ 20 milhões. Leticia, que chega a ser mencionada no processo, e diz que valor é “infinitamente menor”.

O imóvel fica localizado em um condomínio fechado em Londrina, no Paraná, onde Galvão e sua esposa Desireé Soares vivem.

A defesa do narrador já havia questionado as qualidades do avaliador. No processor, consta que “o valor dos honorários seria excessivo, e que o perito não teria as qualificações exigidas para a avaliação”. O juiz da 6ª Vara Cível de Londrina, Abelar Baptista Pereira Filho entendeu que o profissional estaria apto para o trabalho, rejeitando as impugnações da defesa.

No momento, os quarto processos contra Galvão que procedem em Londrina são públicos. A família entrará com pedido de segurança de Justiça.

O Fundo de Investimentos NPL Brasil I não se pronunciou sobre o assunto.

