Galvão Bueno critica CBF por esperar pelo treinador Carlo Ancelotti: ‘Isso é um absurdo!’

Durante a transmissão da partida entre Brasil e Guiné no último sábado (17), o narrador Luís Roberto soltou a informação de que a CBF irá esperar Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, terminar seu contrato com o clube espanhol ou até o fim do ano, para ir treinar a Seleção Brasileira.

Nas Redes Sociais, o ex-narrador criticou a decisão da entidade dizendo que seria uma humilhação a Seleção Brasileira passar mais de 1 ano sem treinador.

– A Seleção Brasileira não pode passar pela humilhação de esperar mais de 1 ano por um técnico! Isso é absurdo! – disse Galvão.

– Meu amigo Luís Roberto teve a informação de fonte fidedigna de que a CBF acredita que já tem tudo certo com Ancelotti, mas que ele viria ou no fim do ano ou no fim do contrato com o Real Madrid, na metade do ano que vem! Me desculpe, mas isso é um absurdo sem tamanho! –

Galvão também diz que se sente um pouco “culpado” por essa história, pois, segundo ele, foi um dos primeiros a dizer que o nome do italiano seria uma boa para assumir a seleção.

– Me sinto um pouco pai dessa história do Ancelotti, pois fui o primeiro a falar em Copa do Mundo, para mais de 60 milhões de brasileiros, que seria um grande nome! Agora, completar um ano sem técnico na Seleção? –

No final, Galvão se põe em dúvida sobre a possível vinda de Ancelotti no fim do ano, caso o Real Madrid avance para o mata-mata da Champions League.

– Até porque, se ele continuar no Real Madrid, chega no fim do ano tem o intervalo de Natal e Ano Novo, a Champions para até fevereiro, o time dele no mata-mata e ele vai embora do Real Madrid? Vem nada! –

