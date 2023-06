Galvão aprova Ancelotti, mas critica espera: ‘Desonra para a história da Seleção’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 21:17 Compartilhe

O italiano Carlo Ancelotti será o novo treinador da Seleção Brasileira. No entanto, o técnico só passa a comandar a equipe a partir de 2024. Nas redes sociais, o narrador Galvão Bueno aprovou a escolha, mas criticou a espera pelo comandante.

– Ancelotti, sim! Mas assim, não! Faço questão de esclarecer uma coisa! Minha última postagem foi, até certo ponto, dura! Com essa coisa de esperar 1 ano, 1 ano e meio pelo Ancelotti para ele ser técnico da Seleção! – comentou Galvão.

– Ancelotti será o próximo técnico da Seleção Brasileira! A questão é quando e como! Ancelotti, sim! Assim, não! É uma desonra para a história da Seleção Brasileira e da história do futebol brasileiro! Não é correto! – completou o narrador.

A Seleção Brasileira está sem técnico desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo do Qatar. Sob comando do interino Ramon Menezes, o Brasil perdeu para o Marrocos e venceu Guiné nos últimos amistosos. Nesta terça, a equipe encara Senegal.

