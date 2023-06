Galo FA não toma conhecimento do América Locomotiva e conquista o tetra do Minas Bowl

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:38 Compartilhe

O Galo FA mostrou o motivo de ser considerado um dos times mais temidos do FABR. Neste domingo (25/6), a equipe alvinegra dominou o América Locomotiva por 37 a 0 e conquistou o tetracampeonato do Minas Bowl, o Campeonato Mineiro de Futebol Americano. A partida ocorreu no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG.

Os destaques da vitória do Galo FA foram o jogo terrestre com o running back Marcos Geller, a linha ofensiva que proporcionou ótimos bloqueios para seus corredores, e a defesa que pressionou intensamente o América Locomotiva durante todo o jogo.

O jogo

O Minas Bowl começou com o América Locomotiva tendo a posse de bola, porém, o ataque verde e branco foi fortemente pressionado pela defesa do Galo FA. Em sua campanha, o Coelho não conseguiu avançar e sofreu um safety no momento do punt. O Galo FA, muito concentrado, apostou no jogo terrestre com Marcos Geller, que marcou o primeiro touchdown do Minas Bowl. A equipe alvinegra ainda converteu uma tentativa de conversão de dois pontos com Marcelo Mattos ‘Pokemon’. Neste momento, o placar indicava 10 a 0 em favor do Galo FA.

Na segunda campanha do América Locomotiva, a equipe tentou um retorno, mas ficou em uma posição desfavorável no campo, na marca de 12 jardas. Sob grande pressão, o quarterback Gustavo Peixoto sofreu uma interceptação. Com isso, o Galo FA conquistou uma excelente posição no ataque e fez mais um touchdown com Marcelo Mattos ‘Pokemon’.

Com uma defesa do Galo FA muito sólida desde o início, a equipe conseguiu recuperar um fumble ainda no campo defensivo do América Locomotiva. Porém, dessa vez, a defesa do Coelho conseguiu conter o ataque adversário e não permitiu pontos. Com a bola, o Locomotiva não teve progresso. Ao tentar fazer um punt, o América Locomotiva errou o Snap e o punter teve seu chute bloqueado dentro da endzone, resultando em mais um safety para o Galo FA.

Marcos Geller, muito utilizado no jogo, marcou mais um touchdown terrestre para o Galo FA. A equipe alvinegra tentou uma nova conversão de dois pontos, mas dessa vez não teve sucesso. A defesa do Galo FA continuou se destacando e recuperou a bola. Marcos Geller marcou seu terceiro touchdown terrestre no Minas Bowl.

No final do primeiro tempo, o América Locomotiva chegou muito perto de pontuar. A equipe chegou à redzone, mas a defesa do Galo FA se mostrou forte e impediu o touchdown na partida.

No segundo tempo, Marcos Geller continuou sendo a principal opção do ataque do Galo FA e marcou seu quarto touchdown na partida. O extra point foi bloqueado. Com essa pontuação, a partida entrou na regra de misericórdia (mercy rule), quando não ocorre mais paralisação no relógio. O América Locomotiva chegou novamente perto da endo zone, mas o time não conseguiu pontuar.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para as disputados dos Campeonatos Nacionais. Enquanto o Galo FA vai disputar a Liga BFA e o Brasileirão da CBFA, o América Locomotiva vai disputar a Liga BFA.