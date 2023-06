Gafe de Leila Pereira com camisa antiga do Palmeiras gera insatisfação na Puma

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:36 Compartilhe

A presidente do Palmeiras Leila Pereira se envolveu em uma grande polêmica na manhã desta terça-feira, (27), no evento de apresentação de seu novo avião, que também será utilizado como meio de transporte pelo Palmeiras nos próximos meses e anos de mandato da atual comandante do Verdão.

Em certo momento do evento, Leila Pereira subiu na aeronave e sentou na cadeira do piloto para tirar fotos e conceder entrevistas para a imprensa. Após falar com os jornalistas, ainda no ‘cockpit’, Leila saiu na janelinha do avião e foi presenteada com uma camisa do Palmeiras, atirada por um torcedor presente no local.

A mandatária então abriu a camisa e diversos presentes tiraram fotos dela com o manto do Verdão. O problema é que a peça de jogo era de 2018, ano em que o clube finalizou a parceria de 12 anos com a Adidas.

A gafe cometida por Leila Pereira imediatamente chamou a atenção da Puma, atual patrocinadora de material esportivo do Verdão. O Lance apurou que internamente dentro da empresa alemã, a atitude da mandatária alviverde foi vista como ‘ridícula’.

Funcionários do Palmeiras que estavam no local e perceberam o erro ainda tentaram reparar a gafe, mas foi tarde demais e as fotos já começaram a pipocar na internet.

Nas redes sociais, diversos torcedores do Palmeiras criticaram a presidente do Palmeiras pela falta de cuidado com a imagem do clube e como isso pode afetar a relação com a Puma, que tem contrato com o atual campeão brasileiro até o final de 2024.

Em agosto de 2022, o jornalista Danilo Lavieri revelou em sua coluna no UOL que o Palmeiras havia entrado em conflito com a Puma e que já possuía até conversas para retomar a parceria com a Adidas.

Há um acordo entre as duas gigantes marcas alemãs de que nenhuma pode atravessar um acordo comercial da outra, e na época da reportagem dada pelo UOL, a Adidas se defendeu dizendo que o Palmeiras que retomou contatos para um possível retorno.

Na época, Leila Pereira negou veementemente via assessoria que havia feito o contato com a Adidas.