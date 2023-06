Gabriel Pec releva período como reserva no Vasco: ‘Meu foco é sempre ajudar’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 1:12 Compartilhe

O Vasco contou com diversas mudanças no time titular que venceu o Cuiabá, por 1 a 0, na noite deste domingo (26). Uma delas foi o retorno de Gabriel Pec. Nas rodadas anteriores, a equipe clamava por mudanças e, com isso, o atacante amargou um longo período no banco de reservas. Só que isto não foi um problema para o jogador, que sempre se manteve focado em ajudar o grupo. Confira no player acima.

CONFIRA AS RESPOSTAS DE GABRIEL PEC:

– Sempre trabalhei muito forte. Independente se estiver jogando como reserva ou titular. O meu foco é sempre ajudar o Vasco. Foi um momento ruim que precisava mudar, tentar novas alternativas e, infelizmente eu saí do time. Mas continuei trabalhando forte.

– O professor William chegou com uma energia incrível e botando o astral para cima. A gente que é da base sabe como é subir ao profissional. E ele realizou um sonho dele profissional. Ele passou isso para a gente e foi muito importante, porque ele passou uma energia positiva e um astral positivo. Esse vídeo do Ayrton Senna foi incrível, porque na pista que aconteceu o caso falavam que não tinha como fazer a ultrapassagem. Ele foi lá e conseguiu fazer quatro ultrapassagens logo na primeira volta. Então foi a primeira de muitas que teremos pela frente.

– Essa vitória é muito importante porque dá muita confiança ao grupo, ao torcedor, ao treinador, à diretoria e ao trabalho. A gente está muito feliz porque trabalhamos bastante e não estávamos felizes na situação que nos encontrávamos. Agora é continuar trabalhando forte para continuar a vir mais vitórias e sairmos da zona de rebaixamento.

– O professor Barbieri fez um grande trabalho, a gente foi muito bem no início do ano. Infelizmente, amargamos estas seis derrotas. Mas ele é um excelente profissional, eu gosto muito dele e do trabalho dele. Infelizmente se encerrou um ciclo dele aqui. A diretoria falou com a gente e ficamos tristes, porque ele é um excelente profissional e dava a vida pelo Vasco. Mas as coisas não estavam acontecendo. Tentamos virar a chave o mais rápido possível, porque a gente sabia da importância deste jogo contra o Cuiabá.

– Sabemos da força do nosso torcedor. A gente sabe que quando estamos junto do nosso torcedor a força que a gente tem dentro de campo. Estamos focados no campo e nas vitórias.