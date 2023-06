Gabriel Menino valoriza período de treinos no Palmeiras durante a Data Fifa: ‘Bom para encaixar nossos ataques’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 14:02 Compartilhe

O Palmeiras tem utilizado bem o seu período de pausa dos jogos por conta da Data Fifa. Além do esperado descanso, o clube realizou um jogo-treino na Academia de Futebol e tem trabalhado pontos a serem aperfeiçoados no time. Quem revelou satisfação com esse período foi o volante Gabriel Menino, jogador do elenco que tem a maior sequência de partidas na temporada com 32 seguidas.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Em entrevista para a TV oficial do Verdão, o meio-campista valorizou a possibilidade de o elenco trabalhar especificamente situações de ataque, que na visão dele estavam em falta. Além disso, foi possível descansar a cabeça depois de uma intensa maratona.

– Foram dias mais para descansar a mente, o corpo está acostumado com a sequência de jogos. Foi bom também para a gente encaixar nossos ataques, porque isso estava faltando um pouco, mas pudemos treinar bastante nesta última semana. Mas principalmente para descansar a cabeça, tenho certeza de que esse período vai nos ajudar muito para o restante da temporada – revelou o Cria da Academia.

A respeito do embate contra o Bahia, Menino falou da importância de somar mais três pontos. O Palmeiras é o atual vice-líder do Brasileirão com 22 pontos e o único invicto da competição nacional, mas deve encarar um adversário que terá o clima como aliado em Salvador.

– Lá em Salvador vai ter o calor, que é algo que contará a favor deles, mas vamos buscar os três pontos, a gente encara todo jogo como uma final. Tivemos uma semana para nos prepararmos e tenho certeza de que faremos um excelente jogo fora de casa.

+ Palmeiras coloca preço de Libertadores em ingressos para ‘decisão’ com o Botafogo pelo Brasileirão

Autor do primeiro gol da vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi, no último domingo, Gabriel Menino disse que tem como trunfo o chute de longe e que vem se aperfeiçoando cada vez mais. O recurso pode ser mais uma arma para buscar a vitória fora de casa.

– Eu treino bastante o chute de fora da área e vinha tentando nos jogos também. Às vezes não tinha a oportunidade de chutar, mas, graças a Deus, no clássico contra o São Paulo, pude acertar mais um belo chute e foi muito importante para mim e para a equipe, porque conseguimos o nosso objetivo, que eram os três pontos. Agora é dar sequência – concluiu o camisa 25.

Gabriel Menino soma 175 partidas e 15 gols pelo clube, sendo 35 confrontos e sete bolas na rede na atual temporada. Desde julho de 2022, ele esteve presente em 60 dos últimos 65 duelos. Em 2023, com a saída de Danilo, o volante assumiu a titularidade do meio-campo ao lado de Zé Rafael.

E MAIS: