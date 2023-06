Gabriel Medina registra ‘passinho’ de funk antes de iniciar treinamento no Rio de Janeiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:42 Compartilhe

Gabriel Medina compartilhou com seus seguidores do Instagram um momento de lazer na praia, nesta quarta-feira, e fez um registro dançando ao som da música “Vai Novinha”. Nos comentários, o surfista recebeu diversos elogios, inclusive do amigo Neymar.

O post de Medina foi feito antes do início do treino do atleta. Vale lembrar que a próxima etapa da WSL é justamente no Brasil, nas areias de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Medina e Neymar são amigos há bastante tempo e já posaram para diversas fotos juntos. Recentemente, o surfista treinou junto ao jogador de futebol em Mangaratiba, com atividades que envolviam vôlei de praia e musculação.

O brasileiro ganhou uma posição no ranking da WSL após a apresentação na última etapa, em El Salvador, e desbancou o australiano Jack Robinson.

Agora, Medina precisa se garantir no top-5 após as três últimas etapas da temporada regular, em Saquarema, J-Bay e Taiti. Os cinco melhores na classificação se garantem no mata-mata final que decide o campeão, em Trestles.

Além de Medina, quinto colocado, os outros integrantes do ranking são Griffin Colapinto, Filipe Toledo, João Chianca e Ethan Ewing.